Concurso seleciona projetos para trânsito de Salvador

Projetos na área de engenharia de tráfego serão escolhidos pela Superintendência de Transporte de Salvador (Transalvador) para ser executados na cidade. Os vencedores poderão estagiar por até dois anos no órgão, produzindo outras ideias que resolvam os problemas do setor.

O concurso, que teve inscrições abertas na última segunda-feira, 10, destina-se a universitários dos cursos de engenharia, arquitetura, urbanismo (a partir do 5º semestre) e gestão de trânsito e transporte (a partir do 4º semestre).

A gerente de educação para o trânsito da Transalvador, Miriam Bastos, que coordena o projeto, explica que a área de sinalização viária será a prioridade da equipe técnica que vai avaliar as ideias inscritas.

O objetivo, de acordo com ela, é selecionar propostas inovadoras e viáveis para serem postas em prática. "Além disso, nós estamos fomentando a produção de conhecimento nessa área, como determina o Código Brasileiro de Trânsito, ao determinar que entre as atribuições dos órgãos municipais, como a Transalvador, está a atuação nos vários níveis de educação", afirma.

Regras

Segundo Miriam Bastos, sinalização e fiscalização são áreas que necessitam de ideias novas no setor de engenharia de tráfego. "Mas é preciso ter viabilidade, porque esse critério será avaliado com atenção pela equipe técnica. Queremos projetos realizáveis para a gestão pública", frisou.

Para inscrever um projeto no concurso, os alunos precisam comparecer à Gerência de Educação para o Trânsito da Transalvador, na sede do órgão, no Vale dos Barris, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30, e entregar a proposta. As inscrições vão até o dia 28 de agosto.

A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 15 de setembro, no Diário Oficial do Município (DOM).

Pioneirismo

Além do estágio remunerado de um ano na superintendência, prorrogável por mais um ano, os três vencedores ganharão computadores. Mais informações sobre o concurso e as regras detalhadas estão no site www.transalvador.salvador.ba.gov.br.

Até nesta quarta-feira, 12, nenhum projeto tinha sido apresentado na Transalvador. A previsão da gerência do órgão municipal, no entanto, é que a adesão seja grande. "Pelo que eu tenho atendido de ligação, devemos receber um bom número de propostas", garante a gerente de educação para o trânsito, Miriam Bastos.

Ela destacou ainda que a iniciativa é pioneira na capital baiana. "Nunca teve em Salvador uma coleta de projetos para o setor público dessa forma, então esse concurso é importante para entender qual visão futuros técnicos da área, que estão estudando novas tecnologias, têm do trânsito, da mobilidade", disse.

