Concessionária alerta para novo desvio do tráfego na Estrada do Coco

A Concessionária Bahia Norte que os motoristas que trafegam pela Estrada do Coco (BA-099) tenham mais atenção na manhã desta terça-feira, 6, na altura do km 8,5, próximo ao centro de artesanato de Sucupió. De acordo com a concessionária, máquinas realizarão ajustes na pista, em virtude de um desvio que será implantado no local.

A Bahia Norte, informa ainda que a situação acontece em função do avanço das obras de construção da Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas.

Outra mudança também acontece na quarta-feira, 7, com mudança de tráfego a partir das 10h, no sentido Litoral Norte.

A Via Metropolitana terá 11,2 Km de extensão e ligará as rodovias Cia Aeroporto (BA-526) e Estrada do Coco, reduzindo o tempo de percurso de quem trafega pela rodovia. Com 910 operários e 222 máquinas em atividade, a obra já tem 59% de avanço.

