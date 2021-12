Conceição da Praia complica o trânsito no Comércio

O trânsito está intenso para os motoristas que trafegam na região do Comércio na manhã deste domingo, 8, devido a interdição para as comemorações de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a avenida Lafayete Coutinho, mais conhecida por Contorno; a ladeira da Conceição e toda a marginal da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição ficarão interditadas9.

O órgão de trânsito recomenda que as pessoas que precisarem trafegar no bairro, com destino à Contorno, peguem o Campo Grande pela Ladeira da Montanha e no sentido oposto, do Vale do Canela em direção ao Comércio, seja utilizada a Avenida Joana Angélica, Dique do Tororó e Vale de Nazaré.

Baixa do Fiscal

O trânsito também segue intenso na Baixa do Fiscal, sentido Calçada, devido a Feira do Rolo, montada todo domingo na região.

adblock ativo