Compras da Semana Santa deixam trânsito intenso no Comércio

As compras dos ingredientes para o almoço da Semana Santa e a saída da cidade pelo ferry deixam o trânsito intenso no bairro do Comércio, na manhã desta quarta-feira, 27. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a movimentação no Mercado Peixe causa engarrafamento na Jequitaia até da Ladeira da Água Brusca. Já nas proximidades do Terminal de São Joaquim, o fluxo de veículos é intenso, mas não há grandes retenções.

O sistema ferryboat está funcionando, nesta quarta-feira, com seis embarcações: Ana Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Pinheiro e Agenor Gordilho. Segundo a empresa Internacional Marítima, que opera o sistema de travessias, o embarque e desembarque ocorrem sem restrições ou espera.

Federação - O trânsito também está complicado na Federação por conta de um ônibus da empresa Expresso Brasil quebrado, em frente ao Hospital Salvador. A situação reflete no tráfego em todo o bairro.

Moradores do Alto Cabrito protestam nesta manhã contra infestação de mosquito da dengue, mas a manifestação não afeta o trânsito no bairro.

