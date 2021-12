Começa obra de recapeamento da Baixa do Fiscal

Começou nesta quinta-feira, 22, a obra de recapeamento dos cerca de 400 metros de pista da Rua Luiz Maria, na Baixa do Fiscal. A via foi fechada pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) nesta quarta, 21, por conta do trabalho.

A previsão é que o serviço seja concluído em 25 dias. A via é alvo de reclamações constantes de motoristas por conta do congestionamentos e diversos buracos na pista.

Por conta da interdição, o trânsito está lento para quem sai do Comércio, Largo do Tanque e Suburbana sentido Baixa do Fiscal. A opção para os motoristas é seguir pela Rua Nilo Peçanha e a Avenida Régis Pacheco.

Confira como era o trânsito na Baixa do Fiscal antes da interdição

