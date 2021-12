Começa fiscalização de carga e descarga

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) iniciou nesta segunda-feira, 9, a fiscalização de carga e descarga nas ruas. Nesta primeira semana de fiscalização, entre 24 e 30 agentes do órgão fiscalizador são responsáveis apenas por ações de educação e orientação aos condutores dos veículos.

A partir do próximo dia 16, os motoristas que desrespeitarem a regulamentação serão multados. O decreto nº 23.975, assinado pelo prefeito ACM Neto, proíbe este tipo de operação em áreas comerciais e de serviços de segunda a sexta-feira, entre 6h e 21h. Aos sábados, das 6h às 14h.

Na orla marítima, fica proibido também o trânsito de caminhões e tratores acima de 6,5 metros de comprimento nas áreas determinadas, nos períodos compreendidos entre 6h e 10h de segunda a sábado; 17h e 20h de segunda a sexta-feira; e 9h e 20h, aos sábados, domingos e feriados.

Multas - Os condutores que realizarem operações de carga e descarga fora do horário regulamentado cometem infração grave, perdem cinco pontos na carteira de habilitação e recebem multa de R$ 127,69. Quem infringir as normas de circulação perde quatro pontos na carteira e recebe multa de R$ 85,13.

Segundo o diretor de Trânsito da Transalvador, Marcelo Corrêa, as medidas visam melhorar a fluidez do tráfego. "É uma forma de fazer com que as empresas comecem a organizar e planejar seus horários para carga e descarga", observou.



Confira a região onde terá fiscalização de carga e descarga:

A TARDE foi nesta segunda a vias importantes, como as avenidas 7 de Setembro, Jequitaia, ACM e Vasco da Gama, alguns dos locais proibidos. Mesmo iniciada a fiscalização, vários condutores carregavam e descarregavam mercadorias em locais proibidos sem receber orientação dos fiscais. Porém 300 placas de advertência foram instaladas nas principais áreas.

O motorista André Souza, 31, que descarregava mercadorias na Avenida Jequitaia e não foi abordado por agentes do órgão, contou que está preocupado. "Em vez de proibir, a prefeitura poderia pensar em criar locais específicos para fazer carga e descarga. Depois das 21h é muito tarde. Vamos ficar mais expostos a sofrer assaltos".

Na fiscalização, agentes da Transalvador que atuavam na área do Centro conduziram ao pátio do órgão um caminhão cujo condutor insistiu em estacionar na frente do Bompreço do Politeama.

O supervisor de fiscalização Pedro Pereira Filho afirmou que o veículo somente foi conduzido para o pátio porque o motorista desobedeceu à orientação de não estacionar no local e ainda parou no passeio.

