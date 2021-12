Com dificuldades para subir ladeira, caminhão invade calçada em Nazaré

Um caminhão carregado com 29t de minério invadiu uma calçada e ficou atravessado na manhã desta terça-feira, 23, na Travessa Marques de Barbacena, na lateral do Sesc Nazaré. Ninguém ficou ferido.

O motorista do veículo, o caminhoneiro Adriano Santos, de 32 anos, contou que veio do município de Andoninha (cerca de 445 quilômetros de Salvador) para o porto, mas como não conhecia a capital se direcionou pelo GPS. Como não conseguiu chegar ao local, pediu que um motorista do Uber o guiasse.

“O GPS me botou lá no Porto. Só que ali na via expressa eu teria que descer direto. Eu nunca andei aqui. Peguei aquela direita que passa na feira de São Joaquim, dei a volta e parei no porto. O pessoal disse que tinha que subir a via expressa. Pedi um Uber para me guiar, já que estava perdido e teria restrição de trânsito na via expressa, o Uber veio por aqui”, declarou.

Segundo o caminhoneiro, quando o veículo subia a ladeira, um carro atravessou o caminho e impossibilitou que ele seguisse adiante. Ele teve que frear e por conta do peso do carro, não teve como subir a ladeira. “Para eu não colidir com o carro pequeno, segurei no freio. O caminhão não teve mais força para levantar, porque está pesado. São 29t, junto com o peso do caminhão e mais a ladeirinha, acabei descendo e encostei aqui”, finalizou.

Para a moradora da região, o acidente poderia ter sido pior se tivesse sido mais cedo, por causa do fluxo de estudantes que passam no local. “O acidente aconteceu próximo a uma escola de ensino fundamental. Se isso tivesse sido mais cedo poderia ter acontecido uma situação mais grave, porque ficam muitas crianças circulando por aqui", disse a moradora Monandra Bispo, de 30 anos.

Uma equipe formada por oito agentes, três motos e três viaturas da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) trabalham para retirar o veículo. Um guincho do órgão esteve no local, mas por ser de pequeno porte, não conseguiu retirar o caminhão.

Ainda segundo o órgão, o motorista não será notificado e o trânsito no local flui normalmente.

O motorista do veículo está procurando um guincho de grande porte que possa remover o caminhão do local.

