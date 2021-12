Colisão próximo a shopping deixa um ferido

Um acidente na Av. Tancredo Neves, em frente ao Salvador Shopping, deixou um homem ferido por volta das 13h desta segunda-feira, 6. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), um carro colidiu com uma moto próximo a uma das saídas do estabelecimento comercial.

A vítima, que não teve o nome revelado, foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Ainda segundo a Transalvador, os veículos já foram retirados da via e o trânsito segue sem pontos de lentidão.

Já o motorista que trafega pela Av. Paralela, sentido rodoviária, encontra o fluxo intenso. Dois carros quebrados próximos ao supermercado Extra interditam uma das faixas, e deixa o trânsito com pontos de lentidão. Somente nesta segunda, foram registrados oito acidentes com cinco vítimas na capital.

