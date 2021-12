Colisão na Paralela deixa trânsito lento e motociclista ferido

Uma colisão entre um carro e uma moto está provocando lentidão no trânsito da Avenida Paralela sentido Centro, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 2. Um motociclista ficou ferido.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu próximo ao condomínio Amazonas e foi registrado por volta das 16h05.

A vítima já foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre as causas do acidente ou estado de saúde do ferido.

