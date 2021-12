Colisão frontal entre carro e caçamba deixa 5 feridos graves

Cinco pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na manhã desta quarta-feira, 26, por volta de 6h25, na BR-116, na região de Feira de Santana.

O acidente aconteceu no km 427 da rodovia, próximo à Pousada da Feira. De acordo com informações do posto de Polícia Rodoviária Federal (PRF) da região, a colisão frontal entre um carro modelo Fiat Ideia e uma caçamba da empresa Petro Transportes foi causada por um cochilo do motorista do veículo menor.

Todos os passageiros do carro, que saíram da cidade de Irajuba com destino a Salvador por volta de 4h, sofreram ferimentos graves. Adalton Bandeira dos Reis, de 46 anos, e Eliana Souza Militão, de 36, foram socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Já os adolescentes Joice Queiroz dos Reis, de 15 anos, Erisson Guilherme dos Reis, de 17, e Renan Souza Militão, também de 17, foram encaminhados para o Hospital Estadual da Criança.

Por causa do acidente, os dois sentidos da BR-116 foram bloqueados pela PRF, o que causou um extenso congestionamento

Os veículos já foram retirados da via, mas o congestionamento alcança as regiões do Anel da Contorno, da BR-324 e de Santo Estevão.

