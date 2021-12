Colisão entre três veículos deixa um ferido na Av. Paralela

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira, 14, na região da Avenida Luís Viana (Paralela).

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a colisão aconteceu na descida do Saboeiro. O condutor do veículo modelo Renault Clio passou mal e aguardava a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por conta do acidente e do fluxo de veículos do horário, a Avenida Paralela segue congestionada nos dois sentidos.

O trânsito segue lento ainda na saída da Estação Pirajá, sentido BR-324. Já na Rua Régis Pacheco, no bairro do Uruguai, um ônibus quebrado complica o tráfego de veículos na região.

Nas últimas 24 horas, a Transalvador registrou seis acidentes, que deixaram cinco pessoas feridas.

