Colisão entre ônibus e carro deixa um ferido na Luís Eduardo

Duas colisões entre ônibus e carros de passeio foram registradas em Salvador, até as 8h40 desta quinta-feira, 16. Na avenida Luís Eduardo Magalhães, uma pessoa ficou ferida depois que uma carro bateu em um ônibus nas proximidades da Baixinha de Santo Antônio, sentido Paralela.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 6h30. Equipes de resgate do Salvar e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. A vítima foi levada para um hospital da região. O estado de saúde dela é desconhecido.

Conforme o órgão municipal, os veículos já foram retirados da via e o trânsito flui normalmente.

Por volta das 8h, um ônibus e Saveiro colidiram no viaduto que faz a ligação Iguatemi-Paralela (LIP), próximo à loja Madeireira Brotas. Ninguém ficou ferido. O acidente deixa o fluxo de veículos congestionado nos dois sentidos da avenida ACM, nas imediações da antiga Estação de Transbordo.

Também foi registrado fluxo lento na avenida Centenário, sentido Barra; na avenida Oscar Pontes, sentido Comércio; e na Dorival Caymmi, a caminho do aeroporto.

