Colisão entre ônibus e carro deixa feridos na avenida Contorno

A colisão entre um ônibus e um carro deixou feridos, na manhã desta quinta-feira, 11, por volta das 10h, na avenida Contorno, em Salvador. Não há informações sobre o estado das vítimas.

Segundo informações da Superitendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na altura do Solar do Unhão, mas os veículos já foram retirados do local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) fez atendimento as vítimas. Não há informações sobre a quantidade feridos nem o estado de saúde.

