Colisão entre ônibus deixa oito pessoas feridas na Paralela

Oito pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois ônibus, na avenida Paralela, por volta das 9h desta terça-feira, 21. O acidente aconteceu na via sentido rodoviária, no ponto de ônibus em frente ao Tribunal Regional do Trabalho (TRE).

As vítimas, que estavam nos coletivos, tiveram apenas escoriações leves e cinco foram liberadas em seguida. Elas foram atendidas no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista Cláudio Santos Silva, do coletivo que faz a linha para Boca da Mata, foi levado para o Hospital Teresa de Lisieux.

Já o técnico de segurança Wilson Conceição e outra vítima que não teve o nome divulgado foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Anteriormente, a informação era de que eles tinham sido levados para um hospital de Cajazeiras.

Acidente

A colisão aconteceu quando o coletivo que fazia a linha Nova Brasília trafegava em alta velocidade e não conseguiu frear, chocando-se com o outro veículo que estava parado no ponto e fazia a linha Boca da Mata.

Os veículos já foram removidos por uma equipe da Transalvador. O trânsito flui sem retenção na região do acidente.

