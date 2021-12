Colisão entre ônibus deixa 15 feridos na avenida Bonocô

Quinze pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus nesta terça-feira, 6, na avenida Bonocô, sentido Centro de Salvador. A colisão aconteceu por volta das 10h, próximo ao prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os veículos das empresas Expresso e Verdemar trafegavam no mesmo sentido quando colidiram.

Segundo a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nove pessoas foram atendidas pelo órgão. Três foram encaminhadas para o Pronto Atendimento de São Marcos e já foram liberadas, cindo foram para o Hospital Geral do Estado (HGE) e uma para o Hospital Ernesto Simões. Elas reclamaram de ter batido a cabeça, além de náusea, trauma no nariz e dor na cervical.

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), informou que duas pessoas que estavam no HGE já foram liberadas e as outras continuam em observação. Sobre a pessoa levada para o Ernesto SImões não há informações do seu estado de Saúde.

Não há informações sobre o estado de saúde das outras seis pessoas envolvidas.

Também não foi resgistrado, até o momento, nenhuma vítima em estado grave. Os ônibus já foram retirados do local e a pista liberada.

<GALERIA ID=19766/>

adblock ativo