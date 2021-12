Colisão entre moto e micro-ônibus deixa um ferido na Boca da Mata

Uma moto e um micro-ônibus colidiram, na manhã desta terça-feira, 25, por volta das 9h30, na avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, no bairro da Boca da Mata, em Salvador. O acidente deixou uma pessoa ferida, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com o órgão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local do acidente e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que foi transferido, minutos depois, para o Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras II. O estado de saúde da vítima é desconhecido.

