Colisão entre moto e caminhão deixa ferido na Av. Paralela

Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão deixou o moticlista ferido na manhã desta segunda-feira, 27, na Avenida Luís Viana (Paralela).

Os dois veículos trafegavam nas proximidades do Shopping Paralela, sentido rodoviária, quando o motociclista se chocou na traseira do caminhão. Ele fraturou a perna direita e aguarda a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trânsito segue congestionado na região.

adblock ativo