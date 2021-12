Colisão entre dois ônibus deixa 9 feridos no Vale do Canela

Um acidente entre dois ônibus deixou nove passageiros feridos, na manhã desta sexta-feira, 14, no Vale do Canela, sentido Garibaldi, segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). A colisão ocorreu próximo à Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

De acordo com o órgão municipal, por volta das 7h, o ônibus que fazia a linha Estação Pirajá bateu no fundo do outro veículo, que não teve a linha divulgada.

As vítimas foram atendidas por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quatro das vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e as outras para o Hospital Ernesto Simões Filho.

Entre as vítimas estão, Josenice Vieira dos Reis, 45 anos e Djalma Santana, 40, que foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Já Carlos Alexandre Andrade, 21, Edivalda de Assis, 34, João Carlos Araújo, 35 e Raimunda Santos, 36 anos que, irá passar por tomografia, foram encaminhados para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF) informou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Ainda segundo a Transalvador, os coletivos envolvidos no acidente já foram foram retirados da pista e o trânsito liberado. Os outros envolvidos no acidente não tiveram a identidade divulgada.

adblock ativo