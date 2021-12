Colisão entre dois carros deixa três feridos na Luís Eduardo

Um acidente envolvendo dois carros deixou três mulheres feridas na manhã desta quarta-feira, 1º, na avenida Luís Eduardo Magalhães.

O acidente ocorreu por volta de 7h30, no viaduto da avenida, sentido Paralela. Segundo informações de testemunhas, um carro modelo Fiat C 500 rodou na pista e se chocou frontalmente contra um Gol, onde estavam Tananda Lemos e Luciene Queiroz.

A condutora do outro veículo, Sônia Maria Oliveira, foi atingida por uma pancada na região do peito e teve de ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi atendida no local.

A faixa da esquerda da via foi interditada pelos veículos, o que causou reflexos no trânsito da região.

Carros colidiram frontalmente no viaduto da avenida (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

