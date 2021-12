Colisão entre carros e micro-ônibus deixa trânsito lento em São Cristóvão

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e três carros vem deixando o trânsito lento na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a colisão não deixou feridos.

Ainda de acordo com a Transalvador, o acidente ocorreu por volta das 14h20, próximo ao supermercado BIG Bompreço. Até por volta das 16h50, o trânsito ainda estava lento no sentido final de linha.

Não há mais detalhes sobre as circunstâncias da batida. Equipes da Transalvador estão no local e nenhuma via precisou ser interditada.

