Colisão entre carro e ônibus deixa quatro pessoas feridas

Uma colisão entre um ônibus e carro modelo Celta deixou quatro pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 11. O acidente ocorreu por volta das 8h, na avenida Silveira Martins, em frente ao 19º Batalhão de Caçadores (19 BC), no bairro do Cabula, em Salvador.

De acordo com Superintendência de Transito e Transporte de Salvador (Transalvador), as vítimas estavam no veículo que bateu no fundo do coletivo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e do Salvar prestaram os primeiros atendimentos no local.

O trânsito na região ficou congestionado, mas já foi liberado pelos agentes da Transalvador.

