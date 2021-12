Colisão entre carro e moto na Av. Paralela deixa um ferido

Um homem ficou ferido após perder o controle da direção da moto que pilotava e bater contra um carro, que seguia na Avenida Paralela, sentido Centro. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motocilcista ficou ferido e precisou ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O seu estado de saúde ainda não foi informado.

