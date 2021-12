Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida no bairro do Uruguai

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um ferido na manhã deste domingo, 12, no bairro do Uruguai, em Salvador. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a colisão ocorreu por volta das 12h30, próximo a saída do supermercado Assaí Atacadista.

A vítima, que não teve o nome divulgado, pilotava uma moto quando foi atingindo pelo carro. Ele foi socorrido no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital do Subúrbio. Seu estado de saúde não foi informado.

