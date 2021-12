Colisão entre carro e moto deixa trânsito lento na avenida São Rafael

Um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, 31, envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta está deixando o trânsito lento na avenida São Rafael, sentido Paralela, em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu nas proximidades do Hospital São Rafael. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estão no local. Ainda não há informações do estado de saúde das vítimas.

