Colisão entre carro e moto congestiona trânsito na Paralela

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixa o trânsito congestionado na tarde deste domingo, 30, na avenida Luís Viana (Paralela), sentido aeroporto.

A colisão aconteceu na saída do bairro do Imbuí, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), que ainda não possui informações mais detalhadas sobre o ocorrido.

A suspeita é que o acidente tenha deixado feridos, já que duas ambulâncias, sendo uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estão na região. Uma viatura da Transalvador realiza a remoção dos veículos e tenta regularizar o tráfego no local.

