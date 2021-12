Colisão entre carro e caminhão trava trânsito na BR-324

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira, 12, na BR-324, sentido Feira de Santana, após o viaduto de Águas Claras.

O veículo menor, que era conduzido por uma mulher, ficou atravessado na pista, o que trava o trânsito da rodovia. De acordo com informações iniciais, a motorista ficou presa às ferragens do carro, mas já foi retirada e socorrida para o Hospital do Subúrbio.

O caminhão, de médio porte, está parado do outro lado da pista, no sentido Salvador.

