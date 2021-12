Colisão entre carro e caminhão na BR-324 deixa 5 mortos

Cinco pessoas morreram e quatro ficaram feridas após uma colisão entre um carro modelo Zafira e um caminhão, nesta segunda-feira, 30, na BR-324, Km 595 próximo ao munícipio de Candeias, sentido Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h58, em frente ao posto fiscal da Secretaria da Fazenda, em Menino Jesus. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e Hospital do Subúrbio. O estado de saúde dos feridos não foi informado.

As equipes do Corpo de Bombeiros, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (GRAER), da Via Bahia Concessionária de Rodovias S/A e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local do acidente e trabalharam no resgate das vítimas.

Ainda segundo a PRF, um helicóptero do Graer foi utilizado para transportar as vítimas. Não há informações sobre a identidade dos feridos e nem dos mortos.

adblock ativo