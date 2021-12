Colisão entre carro e caminhão de gás deixa um ferido

Um carro de modelo Fiat Uno colidiu de frente com um caminhão de gás, por volta das 7h desta quarta-feira, 25, na rua Artêmio Castro Valente, no bairro de Canabrava.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro ao motorista do Uno, que sofreu ferimentos na cabeça. Por conta da ocorrência, o tráfego na via ficou congestionado.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), este foi o único acidente registrado nas últimas 12 horas.

Boletim

A Transalvador divulgou nesta manhã um boletim que aponta congestionamento em vários pontos da cidade, devido ao grande fluxo de veículos.

O trânsito está lento, com retenção, na saída do Dique do Tororó, sentido Lapa, e na avenida ACM, para quem segue em direção ao Centro.

