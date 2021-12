Colisão entre caminhão e micro-ônibus deixa um ferido

Uma pessoa ficou ferida após um caminhão e um micro-ônibus colidirem na Estrada Velha do Aeroporto, próximo a Cajazeiras, bairro periférico de Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a colisão aconteceu por voltar das 13h, e deixou um homem, ainda não identificado, ferido.

Uma ambulância do Serviço de A tendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Transalvador estão no local. Ainda não há mais informações sobre as causas do acidente. O trânsito é lento no local. Nesta segunda, foram registrados três acidentes com três feridos em Salvador.

adblock ativo