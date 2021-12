Colisão entre caminhão e carro deixa uma pessoa ferida na BR-324

Uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira, 20, no km 614 da BR-324. De acordo com a Viabahia, o acidente ocorreu na altura do bairro da Valéria, por volta das 8h30.

O motorista do carro, ferido na colisão, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, assim como não foi divulgada a identidade dos envolvidos.

Ainda segundo a Viabahia, por conta do acidente, os motoristas encontraram uma retenção que chegou a três quilômetros por volta das 10h. Quarenta minutos depois, com a retirada da carreta da via, o tráfego foi liberado, mas ainda há lentidão.

adblock ativo