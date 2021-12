Colisão entre caçamba e carro deixa 4 feridos na BR-101

Quatro pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, após a colisão entre uma caçamba e um Siena na BR-101, nesta sexta-feira, 21. Segundo informações de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no trecho que liga os municípios de Itabuna a Itajuípe, pouco depois do posto policial.

Segundo a polícia, o condutor da caçamba, identificado como Eroaldo de Jesus Porto, 34 anos, fazia um retorno para abastecer em um posto de gasolina. O motorista do Siena, Celino Santos Farias, 62 anos, que vinha na faixa contrária, sentido Itabuna, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo de frente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O condutor do Siena teve politraumatismo e foi encaminhado ao Hospital de Base da cidade em estado grave. Outras três pessoas que estavam com ele no veículo também ficaram feridas. O motorista da caçamba não sofreu ferimentos.

