Colisão entre 4 carros trava avenida Luís Eduardo Magalhães

Quatro carros se envolveram em uma colisão na manhã desta quinta-feira, 5, por volta de 7h, na avenida Luís Eduardo Magalhães.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu no sentido avenida Paralela, após o túnel.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local, mas não houve registro de feridos.

Por conta do acidente, o trânsito segue congestionado na região.

O trânsito segue lento também na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), por conta de uma troca de poste na saída do Vale do Ogunjá, próximo ao supermercado Bompreço. A obra é realizada por causa de um acidente ocorrido durante a madrugada, quando um carro se chocou contra o poste.

Já no bairro do Comércio, o semáforo localizado no cruzamento entre a Praça da Inglaterra e a rua Miguel Calmon está piscando no amarelo. Um agente da Transalvador está no local para regularizar o fluxo.

