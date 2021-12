Colisão deixa trânsito lento no Vale de Nazaré

Uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão deixa o trânsito lento no Vale de Nazaré, em Salvador, no início da tarde desta quarta-feira, 30. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu em frente a loja Comercial Ramos, na Av. Professor Castelo Branco. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente e nem sobre o estado de saúde das vítimas.

Os veículos já foram retirados da via, mas o trânsito ainda apresenta lentidão. Nas outras vias, segundo o órgão de trânsito, não há congestionamento. Nesta quarta, foi registrado pela Transalvador três acidentes com um ferido.

