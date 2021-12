Colisão deixa motociclista ferido e complica trânsito no Dique do Tororó

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou o condutor da moto ferido na tarde desta quarta-feira, 17. O acidente também causou um congestionamento na avenida Vasco da Gama, no Dique do Tororó, sentido avenida Bonocô.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a situação ocorreu nas imediações do Posto BR e reflete no tráfego da avenida Centenário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhado ao local para prestar socorro ao motociclista. Os veículos já foram retirados da via, mas o trânsito segue lento na região.

