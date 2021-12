Colisão deixa duas pessoas feridas na Mata Escura

Uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 8. O acidente ocorreu por volta das 7h40, na avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, próximo à Penitenciária Lemos de Brito.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), as duas pessoas que estavam na moto ficaram feridas.

Ainda segundo o órgão municipal, as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. O estado de saúde delas, assim como a identidade, não foi informado.

