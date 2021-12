Colisão de carro e caminhão deixa dois mortos na BR-101

Uma colisão de um carro e um caminhão deixou dois homens, sendo um deles um idoso de 73 anos, mortos na noite de quinta-feira, 23, na BR-101, próximo a Monte Pascoal, distrito do município de Itabela, no sul da Bahia.

De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão estava carregado de ferro velho, que tombou e a carga caiu em cima do carro, que vinha no sentido oposto e acabou fora da pista. As duas vítimas estavam dentro do carro.

Ainda segundo a PRF, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo em uma curva. Ele não sofreu ferimentos e se apresentou a delegacia de Itabela. Prestou depoimento e foi liberado pela polícia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) removeu os corpos que foram soterrados pelo caminhão na manhã desta sexta-feira, 24.

