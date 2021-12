Colisão com capotamento deixa um ferido na av. Luís Eduardo

Um motorista ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 8, por volta de 8h, após uma colisão entre três carros na avenida Luís Eduardo Magalhães.

O homem, que conduzia um carro modelo Gol, com placa OKM 0556, de propriedade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), trafegava no sentido entre as avenidas Luís Viana (Paralela) e San Martin.

Em um determinado momento, o motorista perdeu o controle do veículo e ultrapassou o canteiro central, colidindo com outros dois carros que estavam no sentido contrário, modelo Siena e Linea.

O carro ainda sofreu um capotamento após o choque. Já os outros motoristas não sofreram ferimentos.

Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) estiveram no local para regularizar a situação do tráfego, que ficou lento no sentido Paralela por conta do acidente.

