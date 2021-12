Colisão atrapalha trânsito na Rótula do Abacaxi

Um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta na manhã desta quinta-feira, 30, por volta de 7h, deixou pelo menos uma pessoa ferida na Rótula do Abacaxi, em Salvador.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local, nas proximidades do Shopping Bela Vista, sentido Iguatemi, para prestar atendimento.

Por conta do acidente, o trânsito segue lento para quem segue em direção às avenidas ACM e Mário Leal Ferreira (Bonocô).

adblock ativo