CLN espera mais de 200 mil carros na BA-099 durante Carnaval

Apesar da principal festa ser em Salvador, o movimento de saída da capital será intenso, segundo a Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a Estrada do Coco (BA-099). A empresa estima que, entre os dias 5 e 10 de fevereiro, cerca de 210 mil veículos passem pela rodovia - uma média de 35 mil por dia.

A empresa lembra que historicamente, em épocas de feriados prolongados, o horário de pico na Estrada do Coco na saída da cidade é entre as 10h e as 14h. Para o retorno a Salvador, o movimento é maior das 15h às 21h. A recomendação é que o usuário tente antecipar a viagem em horários que não estes citados.

Através do telefone 0800 071 3233 o usuário pode ter informações de como está o fluxo da via e o movimento nas praças de pedágio.

adblock ativo