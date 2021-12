Circulação de carros de passeio é liberada em área de obra na Paulo VI

A passagem de veículos de passeio foi liberada, na manhã desta quarta-feira, 12, na avenida Paulo VI, na Pituba, no trecho que é realizada o serviço de concretagem. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), parte da via sentido o edifício-sede dos Correios ainda continua interditado para a circulação de ônibus.

Os coletivos, segundo o órgão, devem seguir pelas ruas das Camélias, das Rosas e das Margaridas e, posteriormente, retornar à avenida, na altura do Superpão Master. Apesar do desvio, o trânsito segue tranquilo nesta manhã, diferente do que ocorreu nesta terça, 11, quando o serviço da Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop) foi iniciado.

A obra – que é para corrigir as "lombadas" que se formam a partir do peso dos coletivos que trafegam no local – tem previsão de ser concluída até o dia 26 deste mês. O trabalho, segundo a Transalvador, será dividida em etapas que contemplam determinados trechos da via.

Ainda conforme o órgão municipal, nos cruzamentos, a concretagem deve ser feita em cada metade da faixa de forma separada, para evitar o bloqueio total da passagem dos veículos.

adblock ativo