Circulação de caminhões volta a ser fiscalizada em Salvador após greve

A partir desta terça-feira, 5, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) retoma a fiscalização do tráfego de caminhões de grande porte – acima de 6,5 metros de comprimento e 2,2 metros de largura –, em horários e locais restritos em Salvador. O supervisionamento estava suspenso durante a greve dos caminhoneiros para facilitar o abastecimento de postos de combustíveis, hospitais e supermercados da cidade.

O fluxo de caminhões de grande porte e tratores nas Áreas de Restrição a Circulação (ARC) é proibido entre 6h e 10h, de segunda a sábado; entre 17h e 20h, de segunda a sexta; e entre 9h e 20h, aos sábados, domingos e feriados na orla. Inclusive, as ARC implicam em não estacionar e parar, além de carga e descarga.

O trânsito de Veículos Urbanos de Carga (VUC) está liberado em qualquer dia e horário. Esses também têm permissão de circular nas ruas Barão de Cotegipe, Engenheiro Oscar Pontes, Estado de Israel, Fernandes da Cunha, Luis Maria, Padre Antônio de Sá e Túnel Américo Simas.

As empresas de construção e reforma civil, com solicitação de início de atividade de construção junto à Superintendência de Controle e Ordenamento do Solo do Município (Sucom) ou com reforma em andamento nas zonas e áreas de restrição deverão solicitar à Transalvador uma Autorização Especial de Tráfego, Carga e Descarga (AETCD).

adblock ativo