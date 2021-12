Circuitos do Carnaval serão liberados para o trânsito nesta quarta-feira, 14

As barreiras de trânsito montadas pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) para o Carnaval serão desmontadas nesta quarta-feira, 14. A partir das 13h, as vias interditadas na região do Centro estarão novamente liberadas para o tráfego normal de veículos.

Na Barra, a previsão de liberação é também a partir das 13h, só que de forma progressiva, devido ao arrastão organizado por Daniel Vieira e Léo Santana, que ocorre entre o Farol da Barra e Ondina.

Montadas desde a madrugada da última quinta-feira, 8, primeiro dia oficial do Carnaval, as barreiras controlavam o fluxo de veículos nos circuitos, sendo liberada a passagem apenas de moradores e veículos autorizados através de credenciais emitidas pela Transalvador.

Ao todo, foram instaladas 113 barreiras, sendo 72 no circuito Dodô (Barra/Ondina) e outras 41 nos circuitos Osmar e Batatinha (Centro).

