Cidade registra 120 km de engarrafamento nesta segunda

O congestionamento nas principais vias da cidade, sobretudo na manhã desta segunda-feira, 8, foi maior que o comum. Em toda a capital, a retenção chegou a 120 km às 11h01, segundo o aplicativo Maplink (maplink.com.br), que monitora o trânsito nas ruas em tempo real.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o tráfego ficou complicado devido às obras da linha 2 do metrô. Houve interdições na região da Av. Antônio Carlos Magalhães, em frente à rodoviária e ao Detran.

Para acessar a BR-324 e a área do shopping Bela Vista, os condutores precisavam entrar na via marginal ao Detran, logo após a rodoviária.

Superintendente de trânsito, Fabrizzio Muller afirmou que as alterações afetaram toda a cidade e os transtornos foram maiores do que se esperava. Isso porque o retorno de muitos moradores à cidade após o feriado prolongado teria intensificado os congestionamentos do tráfego.

"Esta é uma grande obra e é comum que cause alguns transtornos. Estamos trabalhando junto com a CCR Metrô (responsável pela construção e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas) para organizar o trânsito. É preciso que as pessoas tenham um pouco de paciência", apelou o gestor municipal.

Relato

Servidora pública, Ana Paula Medrado, 38, passou cerca de três horas e meia no ônibus para fazer o percurso Cajazeiras-Av. ACM. Disse que perdeu um evento de trabalho e se atrasou para resolver questões médicas.

"Isso é um absurdo. Fiquei impedida de realizar duas atividades importantes e corro o risco de me prejudicar no trabalho", protestou. Ana Paula disse ter saltado em frente ao Detran-BA às 11h36 para recorrer a outro transporte coletivo.

