Cidade Baixa registra trânsito lento neste feriado

Por conta da saída de pedestres pelo sistema ferryboat, as principais avenidas da Cidade Baixa, em Salvador, registram lentidão na manhã desta sexta-feira, 7. O trânsito é intenso na região da Calçada, Bonfim, Largo de Roma e São Joaquim. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motorista que utiliza a travessia enfrenta uma fila que chega ao largo de Roma. Já a fila de pedestres ultrapassa a região do São Joaquim.

A TWB, concessionária que administra o serviço marítimo, estima que a demanda diminuirá após o meio dia e normalizar no início da noite.

