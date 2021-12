Cidadãos reclamam de estacionamento próximo ao Mercado Modelo

Alguns cidadãos soteropolitanos que não conseguiram estacionar em frente ao Mercado Modelo na manhã deste sábado, 7, ficaram incomodados e, através do canal 'Cidadão Repórter', relataram que os pedestres estão caminhando no meio do carros e agentes de turismo não conseguem deixar os visitantes no local.

A dificuldade ocorre por conta de tapumes colocados no entorno da Praça Cairu, em decorrência das obras de revitalização iniciadas na noite do dia 11 de novembro. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão na região para fazer o monitoramento do tráfego e orientação aos motoristas.

A reportagem entrou em contato com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, que informou que "continuamos não permitindo locais onde são proibidos estacionar, porque isso impactaria negativamente o tráfego".

