Ciclista fica ferido após colisão com moto no Acesso Norte

Um ciclista ficou ferida na manhã desta segunda-feira, 17, após um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta na região do Acesso Norte. A colisão ocorreu por volta das 7h40, nas proximidades do Shopping Bela Vista, sentido avenida ACM.

Conforme informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), após choque, o motociclista fugiu.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. O trânsito não sofreu alterações por conta do acidente e segue fluindo normalmente.

adblock ativo