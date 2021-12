Ciclista fica ferido após bicicleta se chocar com carro na avenida Afrânio Peixoto

Um ciclista ficou ferido após a bicicleta em que estava colidir com um carro, nesta quarta-feira, 11, na avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), trecho do bairro de São João do Cabrito, em Salvador.

Conforme informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 7h.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima, que não teve a identidade divulgada. Não há informações sobre o estado de saúde do ciclista.

Uma equipe da Transalvador foi enviada ao local para organizar o trânsito.

adblock ativo