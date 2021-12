Chuvas geram alagamentos e deixam trânsito lento na Calçada

As chuvas, que começaram a cair na tarde desta quarta-feira, 7, na capital baiana, estão causando transtornos em algumas regiões da cidade. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), pontos de alagamento estão sendo registrados no bairro da Calçada, o que vem deixando o trânsito bastante lento.

Ainda de acordo com o órgão, o fluxo de veículos segue lento nos dois sentidos do Largo da Calçada, na Avenida San Martin e na Rua da Indonésia, nas proximidades da Estação Pirajá. A Transalvador recomenda que quem trafega por estas vias tenha atenção redobrada.

