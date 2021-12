Chuva provoca interdições no trânsito de Salvador

A segunda-feira, 9, está sendo de transtornos para motoristas que circulam por Salvador. Em virtude da chuva que atinge a capital baiana desde a última sexta-feira, 6, diversos pontos importantes da cidade foram interditados por problemas relacionadas ao mau tempo, como acidente e queda de árvore.

Na Av. Paralela, uma das faixas localizadas após o viaduto da Orlando Gomes, sentido aeroporto, precisou ser bloqueada. Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), dois veículos colidiram por volta das 19h. Não há registros de vítimas e equipes do órgão já estão no local.

Conforme recomendação da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a Transalvador interditou, desde as 17h, duas das quatro faixas da Av. Otávio Mangabeira, Pituba, próximo à Perini, no sentido Itapuã. A intervenção foi causada por problemas no asfalto e pelo risco iminente de desabamento que pode atingir a calçada da região.

No fim de linha do Cabula 6, uma árvore caiu na rua Teódulo de Albuquerque, situação que deixa a via parcialmente fechada desde as 15h. Equipes da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) estão no local para a remoção da árvore. A Coelba e redes de telefonia também estiveram no local para fazer reparos.

Além das interdições, a Transalvador avisa que há lentidão no trecho entre os bairros Rio Vermelho e Pituba.

