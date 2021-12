Chuva faz Transalvador suspender operação Faixa Solidária

A Operação Faixa Solidária tem sua operação suspensa pela Transalvador nesta quinta-feira, 10, por conta da chuva e da má condição de visibilidade.

De acordo com o superintendente Fabrizzio Muller, "as condições do tempo não estão favoráveis à segurança de condutores e agentes".



Esta é a primeira vez, desde o início da operação em agosto, que a faixa reversível não funciona.

Ela é montada em dias úteis, das 6 às 8h, na Av. Octávio Mangabeira (Orla), entre os bairros de Piatã e Boca do Rio, no sentido Pituba.

